【ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！】 8月30日 発売 価格： 通常版 4,840円 SPECIAL EDITION 6,930円 Cygamesは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam用ハチャメチャカジュアルアクション「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！」を8月30日に発売する。価格