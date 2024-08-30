【金曜ロードショー：「天空の城ラピュタ」】 8月30日21時～23時34分 放送 日本テレビは、「金曜ロードショー」にて映画「天空の城ラピュタ」を、本日8月30日21時から放送する。40分拡大、ノーカット放送で放送時間は23時34分まで。 本作は、宮粼駿氏が原作・脚本・監督を手掛けた大傑作冒険ファンタジー。物語の主人公は、空