熊本県内は長時間にわたって台風10号の暴風域に入り、台風は29日午後10時現在、長崎県の東側を進んでいます。 【台風情報まとめ】台風10号進路予想・熊本県の交通情報など 台風10号はきょう（29日）鹿児島県に上陸した後、午後10時現在、長崎県島原市付近を進んでいます。 熊本県内は一時、全域が暴風域に入り、益城町で30．3メートルの最大瞬間風速を観測しました。また午後は県の北部で雨が強まり、玉名市岱明で午後3時