１８８２年：日本公使館焼き討ち事件などがあった壬午軍乱による被害補償問題を取り上げた済物浦条約を日本と締結１９１０年：日本が大韓毎日申報を買い取り、毎日申報に名称変更し総督府機関紙として利用１９１９年：李東輝（イ・ドンフィ）が大韓民国臨時政府の首相に就任１９４９年：初の国費留学生６人が渡米１９６１年：韓国労働組合総連盟結成１９６３年：国家再建最高会議の朴正熙（パク・チョンヒ）議長が民主共和党に入党