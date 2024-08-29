東京・江戸川区のアパートの一室でガスを充満させて火を付け、爆発を起こしたなどとして19歳の男ら3人が逮捕されました。3人はガスをビニール袋に入れて吸引して遊んでいました。会社員の19歳の男ら3人は4月、江戸川区東小岩にある男の自宅アパートの一室でガスを充満させて火を付けて爆発を起こし、部屋を全焼させたなどの重過失失火の疑いが持たれています。警視庁によりますと、3人は事件の前日からビニール袋にガスを入