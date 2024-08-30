【モデルプレス＝2024/08/30】日向坂46の四期生が27日〜29日の3日間、東京・日本武道館にて「日向坂46四期生ライブ」を開催。最終日となったDAY3のアンコールでは、メンバーの山下葉留花が思いを語る場面があった。【写真】日向坂46、制服衣装から美脚チラリ◆山下葉留花、日向坂46オーディションを回顧アンコールでライブの感想を聞かれた山下は「自分語りになってしまうんですけど…」と切り出し、「日向坂46四期生のオーディシ