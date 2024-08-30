【「宗像教授」ノベルティフェア】 8月30日～ 開催 小学館は、ビッグコミックスペシャル「宗像教授世界篇」などを購入すると同作のイラストカードを購入者へ進呈するキャンペーンを8月30日から開始した。 本キャンペーンでは、「宗像教授世界篇」第1～4巻、「宗像教授セレクション 暗い村の伝承」、「宗像教授セレクション 源氏物語と平安文学」