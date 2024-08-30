富士山29日午後1時40分ごろ、静岡県の富士山御殿場ルート6合目付近で「一緒にいた人が突然意識を失った」と山小屋の従業員を通じて110番があった。御殿場署によると、トラック運転手の男性（49）の死亡が確認された。台湾から旅行で訪れ、友人数人と登山中だったという。県警山岳遭難救助隊が経緯を調べている。