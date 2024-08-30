【「土竜（モグラ）の唄」85巻】 8月30日 発売 価格：770円 小学館は、マンガ「土竜の唄」の85巻を8月30日に発売する。価格は770円。 本作は高橋のぼる氏が「週刊ビッグコミックスピリッツ」で連載している作品。シリーズ累計1,000万部を突破しており、三度にわたって映画化されている。 85巻では「数寄矢会五代目会長」を任命された玲二が、