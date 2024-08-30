【「釣りバカ日誌」114巻】 8月30日 発売 価格：770円 小学館は、マンガ「釣りバカ日誌」の114巻を8月30日に発売する。価格は770円。 本作は「ビッグコミックオリジナル」で1979年から連載されている釣りマンガ。釣りが大好きなサラリーマン・浜崎伝助をめぐるコミカルな物語が繰り広げられる。 114巻は伝助や佐々木たちが高知の小暮酒造とコ