30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比340円高の3万8690円と急伸。日経平均株価の現物終値3万8362.53円に対しては327.47円高。出来高は7676枚となっている。 TOPIX先物期近は2704ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.98ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38690