【ニューデリー共同】ロイター通信は29日、バングラデシュで政権崩壊を引き起こした7月以降の一連の学生デモを巡り、死者が千人を超えたと報じた。暫定政権高官の話としている。警察がデモ隊を強権的に取り締まっていた。