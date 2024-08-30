日立が、特定の業務での生成AI活用をサポートする新サービスを発表しました。日立製作所は、顧客の社内データなどをもとに、特定の業務に特化した生成AIの構築や運用を支援するサービスを、10月1日から提供すると発表しました。様々な質問に回答する通常の生成AIとは違い、機能を特化させることで回答の精度を向上させたとしています。人材不足の解消や、製造現場での技術継承の実現などの課題解決を目指します。多くの企業が独自