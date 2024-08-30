Juveria Tabassum［２９日ロイター］ - 米家電量販大手ベスト・バイは２９日、通年利益見通しを引き上げた。コスト管理強化が奏功し、大幅な値引きや販促キャンペーンによる影響が相殺されていることを受けた。第２・四半期決算（５―７月）は売上高の減少率が市場予想を下回った。通年の１株当たり調整後利益は６．１０─６．３５ドルと予想。従来の５．７５─６．２０ドルから引き上げた。 第２・四半期は、既存店売上