◇侍ジャパンU18壮行試合高校日本代表1―7大学日本代表（2024年8月28日ほっともっと神戸）9月2日から台湾で開催される「第13回BFAU18アジア選手権」に出場する高校日本代表は28日、大学日本代表との壮行試合（ほっと神戸）に臨み、1―7で敗れた。今夏の甲子園大会で8強入りした東海大相模（神奈川）のエース左腕で身長1メートル98の藤田琉生投手（3年）は6回途中から4番手で登板。1回1/3を3失点だったが、自己最速を1キ