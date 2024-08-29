9月に実施される立憲民主党の代表選に野田佳彦元総理（67）が出馬を表明しました。38年続ける、駅頭活動を済ませてからの決意表明です。立憲民主党・野田佳彦元総理「立憲民主党の代表選挙にチャレンジをする決意を固めた。我々も、刷新感も必要だが、一定の経験値に基づく安定感で、国家を背負う覚悟と力量が問われているのではないか」議員定数の削減や世襲の禁止など、政治改革の実現を掲げました。8月29日という日の表明にも由