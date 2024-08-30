◆8月30日生まれの著名人◆井上陽水（48年＝シンガー・ソングライター）神野美伽（65年＝歌手）吉沢悠（78年＝俳優）松本潤（83年＝嵐）NAOTO（83年＝EXILE）歌広場淳（85年＝ゴールデンボンバー）