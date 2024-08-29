◆パ・リーグロッテ０―８西武（２９日・ＺＯＺＯ）降りしきる雨の中、ヒーローは右手で傘をさし、左手でマイクを握ってお立ち台に上がった。「こんなの初めてです」。渡辺勇太朗はそう言って笑った。ロッテ戦の連敗ストップへ、先制点は許せない。キレのある速球、変化球をテンポよく投げ込んで連打を阻むと、打線は初回に佐藤龍の先制２ラン、６回には古賀が２点二塁打を放って渡辺を援護してくれた。勝利投手の権利を手に