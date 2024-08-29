◆パ・リーグロッテ０―８西武（２９日・ＺＯＺＯ）これ以上負けられない一戦で、いきなり輝きを放った。この日、１軍に復帰した西武・平沼翔太が５番・三塁で先発。４安打２打点の活躍で勝利に貢献し「できすぎかなと思います。いい打順で打たせてもらったのでいいところで打ちたいなと」と笑みを浮かべた。渡辺ＧＭ兼監督代行は「機能してくれた。打撃はいいもの持っているから」と満足そうに話した。５月３０日の中日戦（