一度、退職した社員を再雇用する制度が今「アルムナイ制度」と呼ばれ注目されています。「アルムナイ」は英語で「卒業生」人事分野では「元職員」という意味で使われる言葉で、静岡県内の企業でも取り組みが進んでいます。 【写真を見る】「他社で経験積んで成長」退職社員の再雇用『アルムナイ制度』企業が積極活用 取り組み広がる【静岡】 静岡県焼津市内の建設現場です。焼津市内の高校の新しい校舎を建設しています。長房徹