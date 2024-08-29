神奈川県庁（資料写真）障害者向けグループホーム（ＧＨ）の運営会社「恵」（東京）が利用者から食材費を過大徴収するなどしていた問題を巡り、神奈川県は２９日、障害者総合支援法に基づき、同社が運営する平塚、藤沢、茅ケ崎市のＧＨ３施設に対して９月から半年間、新規利用者の受け入れを停止する「一部効力停止」の行政処分を行った。対象は「ふわふわ平塚」（平塚市北豊田）、「ふわふわ藤沢」（藤沢市菖蒲沢）、「ふわふ