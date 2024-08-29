ＪＲ東海は２９日、大雨の影響で運転を取りやめた東海道新幹線について、運休したのは上下線計１６６本だったと発表した。また、運転途中で運休となった列車には計約２万２０００人の乗客がいたといい、列車は始発駅に折り返すなどの措置が取られた。同社によると、２９日夕方頃から静岡県内の雨量計が規制値を超え、一部区間で運転を見合わせた。しかし、雨が降り続き規制値を下回る見込みがたたなくなったため、午後６時４５