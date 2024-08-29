ウクライナ軍がロシアのクルスク州への越境攻撃を続ける一方、ウクライナ東部の要衝にロシア軍が迫っています。ゼレンスキー大統領は28日、ビデオ演説の冒頭、東部・ドネツク州ポクロフスク周辺の状況について「極めて困難だ」という認識を示しました。ポクロフスクは東部の重要な輸送拠点で、ロシア軍は攻略のために有力な部隊をこの戦線に投入し、攻勢を強めています。アメリカのシンクタンク「戦争研究所」は28日、ロシ