世界が注目する五十嵐耕平監督の最新作『SUPER HAPPY FOREVER』が、ベネチア国際映画祭で28日（現地時間）に上映され、スタンディングオベーションが送られました。五十嵐耕平監督は、1983年静岡県生まれ。映画の公式サイトによると、東京造形大学在学中に制作した初長編映画『夜来風雨の声』（2008年）が、『シネマ・デジタル・ソウル2008』にて韓国批評家賞を受賞。また、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻の修了作品『息を