18歳の男ら3人が袋にガスをためて吸引するいわゆる「ガスパン遊び」をした後、ライターで引火させて火事を起こした疑いで逮捕されました。18歳の男ら3人は2024年4月、東京・江戸川区のアパートの部屋でガスを充満させた上、ライターで火を付けアパートや住宅あわせて5棟を焼く火事を起こした疑いが持たれています。3人はガスボンベのガスをビニール袋にためて吸引するいわゆる「ガスパン遊び」をした後、タバコを吸うためにライタ