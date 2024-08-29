立憲民主党代表選への出馬表明を終えて有権者と交流する野田元首相＝２９日、千葉県習志野市立憲民主党代表選（９月２３日投開票）を巡り、野田佳彦元首相（６７）が２９日に立候補を正式表明し、混戦となりそうな構図の行方を神奈川県関係議員が注視している。政権交代の実現力に期待して意中の候補の支援に動き始めた議員がいる一方、告示が９月７日に迫る中、多くの議員は「候補者の顔ぶれが定まらないことにはまだ決められな