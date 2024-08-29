Image: Zoom Googleドキュメントの座を奪えるだろうか。Zoom は、最大100 万人が参加するビデオ会議を主催するだけでは飽き足らず、独自のドキュメント機能「Zoom Docs」をリリースしました。そういえばProtonからも同様のサービスが登場しましたね。今後、オンラインミーティング中に議事録やメモを取るときは、Zoom Docsを使うことが増えるかもしれません。Zoomでオンライン会議に参加しな