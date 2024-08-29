グラビアアイドルの斎藤恭代が、最新イメージDVD『無敵の女神』(発売中 4,620円税込 発売元:スパイスビジュアル)をリリースした。DVD『無敵の女神』をリリースした斎藤恭代「ミス・アース・ジャパン2017」でグランプリの座を射止めるなど輝かしい実績を誇る斎藤恭代。173cmの身長にスリーサイズは上からB85・W64・H91と圧巻の9頭身のボディが魅力の28歳で、昨今のグラビア界を賑わせている。その彼女が待望の2ndDVDをリリース。"無