Wi-FiやBluetoothなどで用いられる微弱な通信用電波から電力を生み出して、電子機器を駆動させる電力を発生できる技術を東北大学などの研究チームが開発しました。Nanoscale spin rectifiers for harvesting ambient radiofrequency energy | Nature Electronicshttps://www.nature.com/articles/s41928-024-01212-1微弱な無線通信用電波からの環境発電をスピントロニクスで実現 | AIMRhttps://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/achie