【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、４〜６月期の米実質ＧＤＰ（国内総生産）改定値が速報値から上方修正されたことを好感した買いに、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１４５．１１ドル高の４万１２３６．５３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５４．６７ポイント高の１万７７１０．７０。