ユーチューバーでタレントのてんちむこと橋本甜歌が２９日、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。２０２０年９月に起こしたバストアップ関連商品の宣伝に関するトラブルで、販売元から起こされた裁判の法廷で号泣してしまったことを明かした。この日公開されたてんちむの密着動画では、裁判に出廷した直後のインタビューを公開。「自分の感情論だけで言うと、多分言いたいことはちゃんと言えた」としつつ、「判決の面に