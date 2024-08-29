中国軍機による初の日本領空侵犯「深読みしないことを望む」共同通信

中国軍機による初の日本領空侵犯「深読みしないことを望む」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中国国防省の呉謙報道官は29日に記者会見を開いた
  • 中国軍機による初の日本領空侵犯について「深読みしないことを望む」と強調
  • 「両国は外交ルートを通じて意思疎通を保っている」と述べた
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