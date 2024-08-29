「中日５−１広島」（２９日、バンテリンドーム）広島が２カード連続の負け越しを喫し、首位から陥落した。巨人を０・５差で追う立場へと変わったが、新井貴浩監督は「ほとんど変わらないでしょ？どうってことない」と前を向いた。以下、新井監督の主な一問一答。◇◇−九里は一発を浴びるまで好投していた。「宇佐見のね、あの１球だけだったね。いいピッチングだったと思います。まあ（五回は）行かしてあげたか