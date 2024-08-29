中日ドラゴンズは、台風10号の影響で、8月30日(金)から9月1日(日)に予定されていた「対横浜DeNAベイスターズ3連戦」を中止すると発表しました。 【写真を見る】台風10号 中日ドラゴンズ 8月30日(金)～9月1日(日) 横浜DeNAベイスターズ3連戦を中止