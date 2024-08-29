ILLITのミニアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』が、アメリカ・ビルボードチャート（8月31日付）で、『グローバル』と『グローバル200』にそれぞれ42位、91位にランクイン。『Magnetic』は、この2つのチャートに4月6日付けで初めてランクインして以来、22週連続チャートインとなりました。オーディション番組から誕生したILLIT。YUNAHさん、MINJUさん、MOKAさん、WONHEEさん、IROHAさんで結成された、日本人2人を含