◆ロッテ0―8西武（29日、ZOZOマリン）8―0の快勝で、屈辱的な数字に終止符を打った。ロッテに今季17度目の対戦で初勝利。開幕からのカード連敗を「16」で止め、渡辺監督代行は「1勝しないと始まらないよ、と選手にハッパをかけてきた。長かったなという気がします」と胸をなで下ろした。敗れればクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消える一戦で投打が一丸となった。まずは初回に佐藤龍が先制の4号2ラン。「打った