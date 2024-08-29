◇パ・リーグロッテ０―８西武（2024年8月29日ZOZOマリン）開幕からの西武戦連勝が「16」で止まったロッテ・吉井理人監督は5回2失点のカイケルを「低めに一生懸命に投げようとしていたんですけど、ちょっと今日はボールが多かったですね」と評した。吉井監督との一問一答は以下の通り。――救援で失点した中村稔と仁保の2軍再調整も決まった。「中村はしっかりビシッと抑えてほしかったんですけど、今回は上手くいか