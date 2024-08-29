【MLB】ドジャース 6−4 オリオールズ（8月28日・日本時間29日／ロサンゼルス）【映像】大谷、衝撃アーチで“デコピンポーズ”の瞬間ドジャースの大谷翔平投手が、自身3試合ぶりとなる第42号先頭打者ホームランを放った。二塁ベースを回るときに見せた"デコピン"パフォーマンスにファンたちが「可愛いデコピンポーズきた！」と反応している。大谷とデコピンのボブルヘッドデイだったこの試合。試合前にはデコピンによる“スト