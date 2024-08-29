◆テニスコモ・チャレンジャー第４日（２８日、イタリア・コモ）元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、イタリア・コモで行われたチャレンジャー大会（ツアー下部大会）でベスト８に進出だ。元世界１６位で、ツアー５度の優勝を誇るニコロズ・バシラシビリ（ジョージア）に６−１、３−１とリードしたところで、相手が途中棄権した。ともにツアー本戦で戦ってきた同士が、この日は、ツアー下部大会で対戦した。バシ