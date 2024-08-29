8月29日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』」（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。8月17日(土)に開催された「TopCoat夏祭り2024～SAITEN」について振り返った。   -「応援してくださったことが本当に勇気になって頑張れました」- 東京・品川インターシティホールで8月17日