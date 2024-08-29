◆パ・リーグロッテ０―８西武（２９日・ＺＯＺＯ）ロッテは西武に大敗し、１９６５年の南海（対東京戦）が記録したパ・リーグ最多の同一カード１７連勝とはならなかった。最終回は豪雨で異例の３分間の中断の後に２死一、二塁の好機を作ったが、最後まで決定打を欠き、今季１３度目の零封負け。吉井監督は「いつもこんな感じになっているので、本当に何かを変えていかないとダメだなと思っている。明日（のソフトバンク戦）