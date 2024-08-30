【ワシントン時事】世界銀行は２９日公表したリポートで、主要な新興・途上国５０カ国の３割で今後１年、銀行などの金融業が高いリスクに直面するとの見通しを示した。途上国でも所得が比較的高い国より、低い国のほうが脆弱（ぜいじゃく）で、低所得国などでは半数が高リスクと指摘した。世銀は、日米欧などの金融政策の影響や、ロシアのウクライナ侵攻といった地政学的な対立激化によるエネルギー・食料価格の上昇をリスクと
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