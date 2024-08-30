【ニューヨーク時事】２９日午前のニューヨーク外国為替市場では、米国内総生産（ＧＤＰ）改定値が速報値から上方修正されたことを受けて円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１４５円台前半に下落した。午前９時現在は１４５円３５〜４５銭と、前日午後５時比８２銭の円安・ドル高。