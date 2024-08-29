立憲民主党代表選への立候補を表明する野田元首相＝29日午前、千葉県習志野市立憲民主党の野田佳彦元首相は29日のテレビ番組で、自民党派閥の裏金事件を受けて国会の政治倫理審査会に出席した安倍派幹部に、予算委員会での証人喚問に応じるよう求めた。政倫審発言に疑義があるとして「そういうプロセスを経てから信を問えと言いたい」と注文を付けた。事件では、議員側への資金還流に関する説明を巡り、安倍派の会計責任者の刑