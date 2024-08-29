気象台は、午後10時37分に、洪水警報を高崎市、藤岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】群馬県・高崎市、藤岡市に発表群馬県では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。南部では、30日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高崎市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水30日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間29日夜遅く