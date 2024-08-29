警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）が、台風による暴風被害に備えるよう、Xの公式アカウントで呼び掛けています。警視庁は、暴風による住宅への被害を防ぐために、物干しざおや植木、ゴミ箱などは、家の中にしまうよう、呼び掛けています。また、窓ガラスが割れて室内に強風が吹き込むと、屋根が飛ばされると説明。雨戸があれば確実に閉めるとともに、雨戸がなければ、内側からテープなどでガラスを補強し、厚手のカー