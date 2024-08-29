パリ・パラリンピックは２９日、競技が始まり、ボッチャの男子個人で脳性まひＢＣ２の個人戦２連覇がかかる杉村英孝（４２）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が白星発進した。大会は来月８日まで２２競技５４９種目が行われる。杉村のパラリンピック２連覇への戦いが始まった。１次リーグ初戦で正確無比な好ショットを重ね、危なげなく勝利した。この競技で日本勢史上初の金メダルに輝いた２０２１年東京大会で「精密機械」と称され