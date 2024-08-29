【北京＝大木聖馬、ワシントン＝向井ゆう子】中国を訪問している米国のジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官は２９日、北京の人民大会堂で習近平（シージンピン）国家主席と会談した。米ホワイトハウスの発表によると、両氏は米中間の対話継続の取り組みを歓迎し、昨年１１月の首脳会談での合意事項をさらに進めていく方針を確認した。台湾や南シナ海問題、ウクライナ情勢についても意見交換した。サリバン氏は会談