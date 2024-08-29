【MLB】ドジャース6-4オリオールズ（8月28日（日本時間8月29日））【映像】大谷、すくいあげ“変態打ち”8月28日（日本時間8月29日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った第42号アーチが、野球ファンの間で注目を集めている。1回裏・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大