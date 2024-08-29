大阪府内の公立高校、半数が定員割れに。東京以外でも「私高公低」に？大阪府では、4月から高校の授業料が段階的に無償化される影響を受けて、2024年度入試では私立高校の志望者が1万9994人と過去最高を更新しました。一方、公立高校を志望する受験生は減り続け、現行の入試制度が始まった2016年度以降最少に。府内の公立高校145校のうち、半数近い70校が定員割れとなりました（※夜間の定時制と通信制を除く）。また東京都では、2